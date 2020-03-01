Haberler » Güncel » Kayseri'de 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu - Haber

Kayseri'de 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

01.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:52Kayseri'de 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.
Melikgazi Demokrasi Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Hulusi K'nin odada hareketsiz yattığını gören ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mehmet Hulusi K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Mehmet Hulusi K'nin kesin ölüm nedeni otopsisinin ardından belirlenecek.

Güncel

Kaynak: AA

1.03.2020 14:32:14