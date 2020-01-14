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Kayseri'de 2019'da jandarma bölgesinde 150 kişi tutuklandı

Kayseri'de geçen yıl jandarma sorumluluk bölgesinde çeşitli suçlarından 150 şüpheli tutuklandığı bildirildi.

14.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:06Kayseri'de 2019'da jandarma bölgesinde 150 kişi tutuklandı
'de geçen yıl jandarma sorumluluk bölgesinde çeşitli suçlarından 150 şüpheli tutuklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl İl Komutanlığı ekiplerince cinayet, uyuşturucu ticareti, terör ve hırsızlık gibi 668 olayla ilgili yakalanan 984 kişiden 150'si tutuklandı.
Öte yandan uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6 kilo 538 gram bonzai, 52 bin 242 sentetik hap, 28 bin 122 kök Hint keneviri, 37 kilo 238 gram kubar esrar, 1 kilo 844 gram toz esrar, bin 443 extacy, 1 kilo 451 gram metamfetamin, 9 bin 269 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Jandarma, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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