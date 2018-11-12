Kayseri'de 2019 Mayıs Ayına Kadar Suya Zam Yok

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:53



12 Kasım 2018 Pazartesi 17:53

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Kurulu Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik yönetiminde toplandı. Genel Kurulda iki ayrı önemli karar alınarak, aylık enflasyon oranında artan su fiyatlarına 2019 yılı Mayıs ayına kadar zam yapılmaması ve engellilerin su ücretlerinin de yüzde 50 indirimli olması kararlaştırıldı.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KASKİ Genel Kurulu'nda iki önemli karar için genel kurul üyelerinden destek istedi. Ailelerinde yüzde 40 ve üzeri engelli bulunanların su bedelinde indirim yapılmasına yönelik talepler aldıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, bu talep doğrultusunda bir çalışma yaptıklarını söyledi. Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunanların sayısının 27 bin 319 olduğunu ifade eden Başkan Çelik, bu abonelerin su ücretinin 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere yüzde 50 indirimli olmasını istediklerini kaydetti.Kayseri'deki içme suyu fiyatlarının Türkiye'nin en uygun fiyatı olduğunu da ifade ederek, memba suyu kalitesindeki suyumuzun şu an itibarıyla 3 lira 94 kuruştan içildiğini dile getiren Başkan Mustafa Çelik, diğer Büyükşehirlerin su fiyatlarını tek tek açıkladı ve en uygun fiyatın açık ara Kayseri'de olduğunu belirtti. Fiyatların daha önce alınan kararla TEFE oranında her ay revize edildiğini hatırlatan Başkan Çelik, "Son enflasyonla bu uygulamanın devam etmesi halinde su ücretlerinde ciddi artışlar olacak. 2019 yılı Mayıs ayında yapılacak olan KASKİ Genel Kurulu'na kadar otomatik ayarlama işini durdurmak istiyoruz" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, su ücretlerinin artmaması ve engelliler için yüzde 50 indirimli olması maddelerini genel kurul üyelerinin oylarına sundu. Karar oy birliği ile kabul edildi. Alınan karar genel kurulu takip eden farklı engel gruplarındaki engelli derneklerinin başkan ve yöneticileri tarafından alkışlarla karşılandı. - KAYSERİ