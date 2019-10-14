Haberler » Güncel » Kayseri'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri'de yasa dışı yollarla yurda giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.

14.10.2019 12:42Kayseri'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
Kayseri'de yasa dışı yollarla yurda giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, kente düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine Kayseri- Malatya kara yolundaki uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.
Otobüste, Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla T.G, gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:34 Terör örgütünden bayrak oyunu
13:34 Yürekleri dağlayan gurur
13:39 Milli savunma bakanı hulusi akar, iyi parti lideri akşener'i ziyaret etti
13:38 Minik beyinler kodlandı
13:38 Kürt kanaat önderlerinden 'barış pınarı'na tam destek (2)
13:38 Tel Abyad'ın batısına SMO bayrağı asıldı (2)
13:33 Srebrenitsa anneleri Diyarbakırlı annelere destek için Türkiye'de
14.10.2019 13:40:25