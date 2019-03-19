Kayseri'de 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Kayseri'de yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 22 düzensiz göçmen yakalandı.Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Talas ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki yol emniyet ve kontrol devriyesinde, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen 22 yabancı uyrukluyu gözetim altına aldı.Jandarma, 20'si Afganistan, biri Bangladeş ve biri İran uyruklu 22 düzensiz göçmeni, işlemlerin ardından Kayseri Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderdi."Göçmen kaçakçılığı"na yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.