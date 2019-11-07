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Kayseri'de 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde bir iş yerinde bulunan 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

07.11.2019 09:39 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:44 Kayseri'de 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde bir iş yerinde bulunan 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca bir evde yapılan aramalarda da ele geçirilen 91 gram metamfetamin maddesi ile birlikte evde bulunan 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü asayiş faaliyetleri neticesinde Kocasinan ilçesine bağlı Gömeç mahallesinde bir iş yerinde yapılan arama sonucunda, piyasaya sürülmeye hazır halde 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak L.E., G.Ç, E.D, ve M.A. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında Melikgazi ilçesine bağlı Gesi mahallesinde bulunan bir evde yapılan aramalarda 91 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Evde bulunan A.M.T, B.Ö ve O.C. isimli şahıslar hakkında da yasal işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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