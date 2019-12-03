Haberler » Güncel » Kayseri'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haber

Kayseri'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Kayseri'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

03.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:35Kayseri'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, törende yaptığı konuşmada, engelli bireylerin sorunlarını çözmenin önemine değindi.
Engelli bireylerin sorunlarını yakından izleyen bir anlayışla çalıştıklarını vurgulayan Günaydın, "Bizlere düşen görev engelli kardeşlerimizin sokakta gezerken, evde otururken onların hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara her türlü desteği vermektir. Engelli kardeşlerimiz ekonomiden spora ve kültür sanat hayatına kadar önemli başarılara imza atıyor." dedi.
Günaydın, toplumun her aşamasında bireylerin engelli olma durumunun söz konu olduğunu aktararak, bunun için tedbir alınması gerektiğini ifade etti.
Kayseri'de 40 bin kişiye engelli kartı verildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer de engelliler ile ilgili istihdam ve sosyal alanda birçok çalışma yapıldığını söyledi.
Kayseri'de 5 özel yatılı bakım merkezi olduğunu hatırlatan Özer, "Bu merkezde 851 ağır engelli vatandaşımız kalmakta. Kayseri'de şu anda 7 bin 648 ağır engelli vatandaşımız bulunmakta. 2018 yılında devlet olarak engelli vatandaşlarımız için 99 milyon lira ödedik. Yine 40 bine yakın engelli kimlik kartı verdiğimiz vatandaşımız var. Bu kişiler engelli haklarından yararlanmaktadır." diye konuştu.
Program, çocukların çeşitli gösterilerinin ardından sona erdi.

Dünya Engelliler Günü, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:48 Hadim'de AK Parti mahalle başkanları toplandı - Haber
12:48 Afrika'da artan DEAŞ saldırıları Batı'nın müdahalesine zemin hazırlıyor - Haber
12:48 ABD Başkanı Trump: "Fransa'nın Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi... - Haber
12:48 ESOGÜ cinayetleri sanıklarının "silahlı tehdit" davasında karar - Haber
12:48 Kapıkule'de 14 yavru köpek ele geçirildi - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt - Haber
12:35 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak - Haber
12:23 Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem - Haber
12:19 Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu - Haber
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
20:28 Süper Lig'de kullanılan 47 penaltının 31'i hatalı - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 12:51:27