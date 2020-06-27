Kayseri'de 3 katlı apartmana 'Korona virüs' karantinası

Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında 3 katlı apartman karantinaya alındı.

Kayseri'de 3 katlı apartmana 'Korona virüs' karantinası
27.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:33
Kayseri'de korona virüs tedbirleri kapsamında 3 katlı apartman karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Manolya Sokak üzerinde yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı 3 katlı bir apartmanda bulaşı tespit edilmesinin ardından, bina karantinaya alındı. Apartman etrafına güvenlik şeridi çekilerek giriş çıkışlar kapatılırken, apartmanda yaşayanlar ise 14 günlük karantina sürecine girdi.

Ayrıca apartman önünde de mahalle ve çarşı bekçileri nöbet tutuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Hürriyet Mahallesi, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Haber

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