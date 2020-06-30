Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'in katil zanlısı, adliyeye sevk edildi

Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'in katil zanlısı, adliyeye sevk edildi (2)TUTUKLANDIKayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Alperen Ekinci'yi döverek öldürdüğü belirlenen ve 8 gün sonra yakalanan Harun Sezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:37
Kayseri'de 3 yaşındaki Alperen'in katil zanlısı, adliyeye sevk edildi (2)
TUTUKLANDI
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Alperen Ekinci'yi döverek öldürdüğü belirlenen ve 8 gün sonra yakalanan Harun Sezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Harun Sezer'in mahkemede verdiği ifadede, "Birlikte yaşadığım Emel Öner ile alkol alıyorduk. Alperen çok ağlıyordu. Bende alkolün etkisiyle Alperen'e vurdum. Vurunca Alperen daha çok ağladı. Kendimi kaybettim. Alperen'i dövdükten sonra bir süre hareketsiz kaldı. Ben de öldüğünü anlayınca battaniye ve perdeye sardığım Alperen'i evin yakınındaki mezarlığa götürdüm. Mezarlığın arka tarafında hazır mezarlar vardı. Burada boş bulduğum mezara gömdüm" dediği öğrenildi.
Olayın ortaya çıkmasıyla evden kaçtığını belirten Sezer, "Polislerin beni aradığını hem duydum hem de saklandığım yerde zaman zaman görüyordum. 8 gün boyunca bahçelerden kiraz, domates ve salatalık çalarak beslendim" dedi.
SU KUYUSUNDA SAKLANMIŞ
Öte yandan Harun Sezer'in 8 gün boyunca Güney Mahallesi Çiftçi Sokak'ta bulunan boş su kuyusunda saklandığı ortaya çıktı. Sezer'in geceyi burada geçirdiği boş su kuyusunun üzerine tahtalarla kapattığı görüldü. Aynı sokakta bulunan sazlık alanda yakalanan Sezer'in üst aramasında kurusıkı tabanca ele geçirilmişti. Kayseri’de 3 yaşındaki Alperen’in katil zanlısı, adliyeye sevk edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Ekinci, Güncel, Haber
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