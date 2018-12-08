Kayseri
'de 31 Afganistanlı kaçak göçmen yakalandı
KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik
Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 31 Afganistan vatandaşı kaçak göçmen yakalandı. Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Umuda Yolculuk' adıyla gerçekleştirilen sahte belgelerle göçmen sevkiyatı yapılacağı bilgisi alınması üzerine, Malatya
karayolu üzerinde kaçak göçmenleri taşıdığı düşünülen araç ile polis noktalarını atlatmak için kullanılan ve 'öncü' olarak tabir edilen ikinci bir araca operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde 72 plaka sayılı araçta 31 Afganistan vatandaşı kaçak göçmen yakalandı. Kaçak Afganlı göçmenlerin bir ilden diğer ile sevkini sağlayan ve öncü tabir edilen 44 plakalı araçta bulunan 3 kişi de yapılan operasyonla suçüstü yakalandı.Operasyonda Z.A., M.B., M.N. ve A.Y. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Afganistan,Kayseri
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:14