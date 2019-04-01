Kayseri'de 31 Bin 188 Oy Geçersiz Sayıldı

31 Mart Yerel Seçimlerinde İl Seçim Kurulu tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 31 bin 188 oy geçersiz sayıldı.<br><br>31 Mart Pazar günü sabah 08.00 itibari ile başlayan ve 17.00'da sona eren oy kullanma işleminde 820 bin 938 seçmen oy kullandı. İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı 789 bin 511 olarak belirlenirken, itiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının toplam sayısı ise 199 oldu.<br><br>Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplam sayısı 31 bin 188 olarak belirlendi.<br><br>Seçimlerde adayların aldığı oy sayıları ise şu şekilde: <br><br>Saadet Partisi Mahmut Arıkan: 21 bin 688<br><br>Bağımsız Türkiye Partisi Mustafa Kurt: 4 bin 31<br><br>Türkiye Komünist Partisi Medeni Özkan: 361<br><br>Vatan Partisi Mehmet Canbulan: 2 bin 520<br><br>Adalet ve Kalkınma Partisi Memduh Büyükkılıç: 500 bin 436<br><br>İYİ Parti Dursun Ataş: 248 bin 876<br><br>Halkların Demokratik Partisi Cevzet Işık: 4 bin 658<br><br>Demokratik Sol Parti Hayri Gülsuna: 3 bin 218<br><br>Bağımsız Aday Eylem Sarıoğlu Aslandoğan: 1820<br><br>Bağımsız Aday Salih Nazlı: 1142 - KAYSERİ