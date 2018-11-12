Kayseri'de 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kayseri
'de, yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı. Malatya
yolu girişindeki kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, bir minibüsteki 31 düzensiz göçmeni gözetim altına aldı.
Yapılan aramada Afgan uyruklu bir kişinin üzerinde 4 kilogram Afgan sakızı tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Afganistan
, Pakistan
ve Bangladeş
uyruklu 31 göçmenin, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:11