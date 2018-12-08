Kayseri
'de 31 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Narkotik
Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri üzerinden geçerek yurt dışına sahte belgelerle göçmen sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi. Polis
ekipleri, dün akşam saatlerinde Malatya
kara yolunda düzensiz göçmenleri taşıdığı düşünülen minibüs ile polis noktalarını atlatmak için öncü olarak kullanılan araca aynı anda operasyon düzenledi.
Operasyonda Afganistan
uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.
Şüpheliler Z.A, M.B, M.N. ve A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.
Kayseri
08 Aralık 2018 Cumartesi 11:54