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Kayseri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

07.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:33 Kayseri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Kayseri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan bulvarı Yıldızevler mevkiinde meydana gelen kazada, 34 BBF 295, 34 EE 7066, 38 SU 119 ve 38 ZY 553 plakalı araçlar çarpıştı. Kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan K.K., M.Ü., İ.O. ve 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kaza yerinde inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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