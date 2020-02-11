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Kayseri'de 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirlenen yabancı uyruklu 4 şahıs gözaltına alındı.

11.02.2020 09:07 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:07Kayseri'de 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı
'de DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirlenen yabancı uyruklu 4 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, sabah saatlerinde Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şahıslara yapılan eş zamanlı operasyon ile 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, yapılan ev aramalarında bulunan dijital materyallere de el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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