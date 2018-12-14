Kayseri'de 4 Deaş Şüphelisi Adliyede

14 Aralık 2018 Cuma 15:40



14 Aralık 2018 Cuma 15:40

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Suriye ve Irak uyruklu 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Suriye uyruklu Ebu Ömer K.M.E., Irak uyruklu Nuri I. ve Tarık A. yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Suriye'de silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen A.A. da yakalandı. Zanlıların ev aramalarında ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemelerde örgütsel fotoğraflar bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli tabipliğe getirilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - Kayseri