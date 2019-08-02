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Kayseri'de, 4 HTŞ şüphelisi adliyede

KAYSERİ'de, polis ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) içinde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü, adliyeye sevk edildi.

02.08.2019 16:06 Kayseri'de, 4 HTŞ şüphelisi adliyede
KAYSERİ'de, polis ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda, Heyet Tahrir el- Şam (HTŞ) içinde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü, adliyeye sevk edildi. Sorgularının ardından 5 kişi ise serbest bırakıldı.
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından HTŞ içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehir Bağları, Hürriyet ve Altınoluk mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, 9 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el koyuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 kişi, adliyeye sevk edilirken, 5 kişi ise serbest bırakıldı.



Kayseri, Polis, Şam, Güncel

Kaynak: DHA

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