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Kayseri'de "4. Pil Teknolojileri ve Enerji Sistemleri Çalıştayı" düzenlenecek

ASPİLSAN Enerji AŞ tarafından sektör temsilcilerini ve bilim adamlarını bir araya getirecek "4. Pil Teknolojileri ve Enerji Sistemleri Çalıştayı" düzenlenecek.

08.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:44Kayseri'de
ASPİLSAN Enerji AŞ tarafından sektör temsilcilerini ve bilim adamlarını bir araya getirecek "4. Pil Teknolojileri ve Enerji Sistemleri Çalıştayı" düzenlenecek.
ASPİLSAN tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştay, 19-20 'ta ASPİLSAN Enerji AŞ ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Çalıştayda pil teknolojileri, enerji sistemleri, havacılık, raylı sistemler, otomotiv ve telekomünikasyon alanlarında enerji sistemlerinin kullanımıyla ilgili tarafların katılımı ile dünyada ve Türkiye'deki gelişmeler ele alınacak.
Akademisyenlerin batarya teknolojisindeki gelişmeleri ve çalışmaları paylaşacağı programda katılımcılarla birlikte teknoloji yol haritası hazırlanacak.
Çalıştaya, TÜBİTAK MAM Enstitüsünün yanı sıra ülkenin başta gelen üniversitelerini temsilen akademisyenler ile ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ gibi savunma sanayinin öncü firmaları ile birlikte Savunma Sanayi Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı gibi alanında söz sahibi uzmanları barındıran kurum ve kuruluşlar katılacak.

Erciyes Üniversitesi, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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