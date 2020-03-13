Kayseri'de 40 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Kayseri'de ailesiyle yaşayan 40 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.
13.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:12
Kayseri'de ailesiyle yaşayan 40 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesinde ikamet eden M.K.E'yi (40) ailesinden bir kişi uyandırmak istedi. M.K.E'nin hareketsiz yattığını fark eden ailesi durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.K.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
M.K.E'nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.
Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesinde ikamet eden M.K.E'yi (40) ailesinden bir kişi uyandırmak istedi. M.K.E'nin hareketsiz yattığını fark eden ailesi durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.K.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
M.K.E'nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.
Kaynak: AA
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