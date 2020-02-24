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Kayseri'de 43 bin lira dolandıran sanığa 3 yıl hapis ve 36 bin lira para cezası

Kayseri'de kendisini polis memuru olarak tanıtarak bir kadının 43 bin lira değerindeki ziynet eşyasını dolandıran sanık, 3 yıl hapis ve 36 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

24.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:06Kayseri'de 43 bin lira dolandıran sanığa 3 yıl hapis ve 36 bin lira para cezası
'de kendisini polis memuru olarak tanıtarak bir kadının 43 bin lira değerindeki ziynet eşyasını dolandıran sanık, 3 yıl hapis ve 36 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada müşteki Meral A. ve taraf avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ali Ö. ise duruşmaya katılmadı.
Müşteki Meral A. ifadesinde, sanık Ali Ö'nün kendisini telefonla aradığını ve polis olarak tanıttığını söyledi.
Sanığın, "Eşin ve oğlunun can güvenliği tehlikede, kurtulmaları için hemen para göndermen gerekiyor." dediğini belirten Meral A, "Telefonu kapatmamamı istedi. Bu esnada kendisini polis olarak tanıtan biri eve geldi. Evde bulunan yaklaşık 43 bin lira değerindeki ziynet eşyamı kendisine verdim. Telefonu kapattıktan sonra dolandırıldığımı anladım. Utancımdan eşimin ve oğlumun yüzüne bakamıyorum. Mağdur olduk, mağduriyetim giderilmedi. Şikayetçiyim." diye konuştu.
Mahkeme başkanı, sanık Ali Ö'nün daha önce polise verdiği ifadede, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Kimsenin parasını almadım. Herhangi bir ödeme yapmayacağım." dediğini anımsattı.
Savcı, mütalaasında sanığın "basit dolandırıcılık", müşteki avukatı ise "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Ali Ö'ye "basit dolandırıcılık" suçundan 3 yıl hapis ve 36 bin lira adli para cezası verdi.

Kayseri, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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