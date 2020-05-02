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Kayseri'de 436 yıldır muhtaçların ihtiyaçlarını karşılayan iyilik kurumu: Nasrullahzade Vakfı

Kayseri'de Osmanlı döneminde kurulan ve aileden gelenler tarafından yönetilen Mülhak el-Hac Nasrullahzade Mehmed Bin Nasrullah Vakfı, kurucusunun isteği üzerine 436 yıldır ihtiyaç sahiplerine ramazanda un dağıtıyor.

Kayseri'de 436 yıldır muhtaçların ihtiyaçlarını karşılayan iyilik kurumu: Nasrullahzade Vakfı
02.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:56
Kayseri'de Osmanlı döneminde kurulan ve aileden gelenler tarafından yönetilen Mülhak el- Hac Nasrullahzade Mehmed Bin Nasrullah Vakfı, kurucusunun isteği üzerine 436 yıldır ihtiyaç sahiplerine ramazanda un dağıtıyor.
Kurucusunun vakıf için bıraktığı "akar" adı verilen gayrimenkuller sayesinde kentin dört bir yanındaki insanların yardımına koşan vakıf, yüzyıllardır varlığını sürdürüyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarına devam eden vakıf, ramazan ayında un dağıtımı yapıyor, kentteki hafız okullarının yıl boyu meyve, sebze ve kahvaltılık ihtiyaçlarını karşılıyor, Kur'an kurslarında görevli belletmenlerin ek ders ücretini ödüyor.
Vakıf görevlisi Mehmet Soyaslan, AA muhabirine, vakfın 1584 yılında kentin ileri gelenlerinden Hacı Mehmed Efendi tarafından kurulduğunun bilindiğini, vakfın evlattan evlada geçen mülhak bir vakıf olduğunu söyledi.
Soyaslan, vakıf sahibinin isteklerinin güncel şekilde devam ettirildiğini, ramazana sayılı günler kala vakıf hizmetlerinin arttığını dile getirdi.
Vakfiyeyle ilgili bilgi veren Soyaslan, şunları kaydetti:
"Vakfiyemizde 'ramazanda fakir fukaraya yardım edilsin, Medine fukarasına, yani şehir fukarasına ekmek, un, iaşe dağıtılsın' diye buyuruluyor. Biz son yıllarda gelirimiz de arttığı için ekmek değil un dağıtımı yapıyoruz. Resmi kurumlarla irtibatlı haldeyiz, yardımlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Vakıf kurucusu kale içindeki iki çeşmenin suyunun sağlanmasını istemiş. Bugünkü şartlarda bu hayır ortadan kalktığı için biz de çeşme hayrını su sebiline dönüştürdük. Bazı kurumların su ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Erciyes Üniversitesi Onkoloji Hastanesindeki hastaların ve yakınlarının 3 yıldır su ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okutuyoruz, her gün 5 imam vakfımızıda 25 cüz okuyor. Öte yandan, hafız okullarındaki belletmenlere ek ders karşılığında ödeme yapıyoruz. Bunları vakıf kurucumuzun istediği hayırlar."
Soyaslan, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla vakıf olarak çeşitli tedbirler aldıklarını dile getirdi.
Kovid-19 nedeniyle hayır işlerinde aksama olmadığını anlatan Soyaslan, "Gelirimiz olan mülklerden elden kira tahsilatı yapmıyoruz, dijital ortamdan ödemeler yapılıyor. 3 bin kişilik yardım listemiz var. Evlerine unlarını götürüyoruz, kapılarını çalıp ayrılıyoruz. Eskiden imza alırdık, temas olmaması için imza da almıyoruz. 3 bin kişiye 25 kilogramlık un dağıtıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Hac, Güncel, Haber

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