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Kayseri'de 47 adrese eş zamanlı operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 47 adreste 106 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

11.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:15Kayseri'de 47 adrese eş zamanlı operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 47 adreste 106 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre haklarında 'İcra İlamat ve İnfaz Bürolarınca' yakalama emriyle aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından operasyon düzenlendi. İl merkezinde 46 şahsın yakalanmasına yönelik 47 adreste 47 ekip ve 106 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan operasyonda 32 şahıs yakalandı.

Firar olan şahısların ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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