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Kayseri'de 5 deaş şüphelisi adliyede

Kayseri'de 5 DEAŞ şüphelisi adliyedeKayseri'de, yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi.

02.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:12
'de 5 DEAŞ şüphelisi adliyede
Kayseri'de, yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından, yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye ve Irak uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü sorgularının ardından serbest bırakıldı. 5'i ise Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Kayseri'de 5 deaş şüphelisi adliyede

Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


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