Haberler » Güncel » Kayseri'de 5 kişi, cinayette karıştıkları iddiasıyla yakalandı - Haber

Kayseri'de 5 kişi, cinayette karıştıkları iddiasıyla yakalandı

Kayseri'de bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.

03.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:59Kayseri'de 5 kişi, cinayette karıştıkları iddiasıyla yakalandı
'de bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevziçakmak Mahallesi Olgun Sokak'taki bir evde önceki gün Hacı Ahmet 'ın (31), av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadelerinden sonuca ulaşamayan ekipler, maktulün daha önce husumetli olduğu kişi ya da kişiler tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimaline yoğunlaştı.
Öldürülen Çınar'ın, yaklaşık 3 ay önce, M.G.A. (32) ve kardeşi G.A. ile bu kişilerin amcası Y.A'ya av tüfeğiyle ateş açtığını, G.A. ve Y.A'yı yaraladığını tespit eden ekipler, çalışmalarını bu yönde ilerletti.
Yapılan araştırmada polis, 5 ayrı suçtan aranan M.G.A'nın cinayeti işlediğini, A.T. isimli kadın ile İ.Ç, G.A. ve O.E'nin de otomobille olay yerine geldiğini, cinayetin ardından aynı araçla kaçtıklarını belirledi.
Kent merkezindeki bir evde saklanan 5 zanlı, düzenlenen operasyonda yakalandı. Cinayette kullanılan av tüfeği, İ.Ç'nin evinde bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Kayseri, Çınar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:41 Engelli Sporculardan Başkan Gürkan'a ziyaret - Haber
13:40 Türkiye Noterler Birliği ile Vakıfbank arasında iş birliği protokolü - Haber
13:39 PENDİK'TE TEMİZLİK YAPAN EKİPLER RÖGARDA PATLAMAMIŞ MERMİ BULDU - Haber
13:35 12 yaşındaki fiziksel engelli Süleyman Konukçu yaptığı akrobasi hareketleriyle izleyenleri büyüledi - Haber
13:35 Mersin'de engelli vatandaşlar günlerini kutladı - Haber
13:28 Trump'tan Kim Jong-un açıklaması: Ona 'Roket Adam' diyorum çünkü roket fırlatmayı seviyor - Haber
13:08 Son dakika: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
13:02 Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
12:19 Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
19:42 Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: Kuzey Anadolu Fayı, İstanbul için büyük bir tehlike yaratmakta - Haberler
18:09 VAR, Mario Gomez'in 3 golünü iptal etti! - Haberler
3.12.2019 13:43:59