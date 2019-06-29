29.06.2019 09:40
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Kayseri'de 515 polis ile narkotik uygulaması

Kayseri

Kayseri'de 515 polisin katılımı ile 26 farklı noktada düzenlenen narkotik uygulamasında, metruk binalar, parklar ve sokaklar didik arandı.

Kayseri 'de 515 polisin katılımı ile 26 farklı noktada düzenlenen narkotik uygulamasında, metruk binalar, parklar ve sokaklar didik arandı. Uygulamada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 13 şahsa adli işlem yapıldı, 2 aranan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü 'nün koordinesinde 515 polisin katılımı ile kentte narkotik uygulaması yapıldı. Sabah saatlerinde 2 narkotik madde arama köpeğinin de katıldığı uygulama 26 farklı yerde yapıldı. Uyguşamada, 35 park, 11 iş yeri, 16 metruk bina, 11 umuma açık yer, 84 sokak, 167 araç kontrol edildi ve 767 şahıs sorgulandı.

Ekiplerin yaptığı aramada, 15 gram esrar, 1.5 gram metamfetamin ve 1 gram Bonzai ele geçirildi. Ayrıca, 13 şahsa adli işlem yapılırken, 2 aranan şahısta ekipler tarafından yakalandı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Polis , Kayseri , Narkotik , 3. Sayfa

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