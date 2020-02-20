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Kayseri'de 59 parça tarihi eser ele geçirildi

Kayseri'deki operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 59 parça obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

20.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:56Kayseri'de 59 parça tarihi eser ele geçirildi
'deki operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 59 parça obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Komutanlığı ekiplerince, Develi ilçesinin Sindelhöyük Mahallesi'nde ikamet eden R.G'nin el dedektörü ile sit alanı ve mezarlıklarda tarihi eser aradığı ve izinsiz kazı yaptığı tespit edildi.
Zanlının ikametine düzenlenen operasyonda, ruhsatsız av tüfeği, 2 el dedektörü ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 59 parça obje bulundu.
Gözaltına alınan R.G'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Jandarma, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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