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Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de 6 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 5'i kadın 6 kişi yakalandı.

22.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:34Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

'de 6 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 5'i kadın 6 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sahabiye, 19 Mayıs, Osmanlı, Fevzi Çakmak ve Bahçelievler mahallerindeki hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 6 hırsızlık olayının şüphelileri, güvenlik kamera görüntüleri incelenerek tespit edildi. Bu sabah 13 adreste arama yapan ekipler, hırsızlık şüphelileri Şerife E. (50), Reşide E. (35), Emine A. (41), Kiraz T. (24), Derya E. (24) ve İbrahim T.'yi (51) yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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