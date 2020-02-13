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Kayseri'de 6 ilçede eğitime kar engeli

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle Bünyan, Akkışla Pınarbaşı, Yahyalı, Sarız ve Felahiye ilçelerinde tüm okullar yarın tatil edildi.

13.02.2020 23:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:08Kayseri'de 6 ilçede eğitime kar engeli
'de kar yağışı nedeniyle , Pınarbaşı, Yahyalı, Sarız ve Felahiye ilçelerinde tüm okullar yarın tatil edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü Bünyan ilçesindeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Bünyan'daki okullarda, kar yağışı nedeniyle 2 gündür eğitim yapılamıyor.
Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkışla, Pınarbaşı, Yahyalı, Sarız ve Felahiye ilçelerinde tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Kayseri, Akkışla, Bünyan, Güncel

Kaynak: AA

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