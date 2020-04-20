Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Kayseri'de 600 haneli köy karantina altına alındı, giriş çıkışlar yasaklandı

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit köyünde korona virüs tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı.

20.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 20.04.2020 11:34
Kayseri'de 600 haneli köy karantina altına alındı, giriş çıkışlar yasaklandı
Kayseri 'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit köyünde korona virüs tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı.

Kayseri - Malatya karayolu 45. kilometresinde bulunan 600 haneli bin 900 nüfuslu Akmescit köyünde yaşayan bir ailede yapılan tetkikler sonrasında Covid-19 bulgusuna rastlanması üzerine köy tedbir amaçlı karantinaya alındı. Bugün köye giden 2 ambulans aynı aileden Ersen A., Zeynep A., Cemal A. ve Menşure A.'yı hastaneye götürürken, İl Hıfzısıhha ve Sağlık müdürlüğü kararı ile köyün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Akmescit (Zezerek) köyüne giriş çıkışlar kapatılırken, jandarma yol üzerinde önlem aldı. Jandarma köy muhtarına vatandaşların dışarıya çıkmaması ve temas etmemesi konusunda uyarılarda bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Akmescit, Kayseri, Malatya, Bünyan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

’Varlık sebebim’ dediği annesi, koronavirüse yenik düştü Haberler
"Varlık sebebim" dediği annesi, koronavirüse yenik düştü
Erdoğan’dan ’Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?’ sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Haberler
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Türkiye’de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu Haberler
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Ramazan’da teravih namazı nasıl kılınacak? Diyanet yanıtladı Haberler
Ramazan'da teravih namazı nasıl kılınacak? Diyanet yanıtladı
Herkes Avrupa’dan beklerken, güzel haber Afrika’dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haberler
Herkes Avrupa'dan beklerken, güzel haber Afrika'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan’a çevrildi Haberler
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi
Bugün sizi neler bekliyor? Haberler
Bugün sizi neler bekliyor?
Küle dönen otomobilde feci şekilde yanan cansız beden bulundu Haberler
Küle dönen otomobilde feci şekilde yanan cansız beden bulundu
Haberler ›› Güncel ››Kayseri'de 600 haneli köy karantina altına alındı, giriş çıkışlar yasaklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:30: Sağlık Bakanı Koca: "Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir." - Haber 12:30: Kırklareli Berberler ve Kuaförler Odası'ndan berberlere "evlere gitmeyin" çağrısı - Haber 12:28: Polis ekipleri ihbar için gittikleri mahallede sürprizle karşılaştı - Haber 12:28: Demirköy'de koronavirüs tedbirleri - Haber 12:27: Yanlıştan dönüldü, engelli bakım aylığı yeniden ödenmeye başladı - Haber 11:51: İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir - Haber 11:18: Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz - Haber 11:11: Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın kavgası hakkında konuştu: Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum - Magazin 10:08: Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi - Haberler 09:51: Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu - Ekonomi 23:59: Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi - Haber