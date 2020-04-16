Kayseri'de 63 daireli site Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Kayseri'de 3 bloktan oluşan 63 daireli site, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
16.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:05
Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Kocasinan ilçesinde bir sitede, apartman görevlisinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.
Ekipler, karar üzerine site çevresinde önlem aldı. 63 daire bulunan sitenin sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.
Kaynak: AA