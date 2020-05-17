Kayseri'de 65 yaş ve üstündekiler, parklarda spor aletleri ile çalıştı

Kayseri'de 65 yaş ve üstündekiler, parklarda spor aletleri ile çalıştıKAYSERİ'de, 1 hafta sonra yeniden sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kişiler, parklarda spor aletlerini kullanarak, fiziksel hareketler yaptı.

17.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:11
Kayseri'de 65 yaş ve üstündekiler, parklarda spor aletleri ile çalıştı
KAYSERİ'de, 1 hafta sonra yeniden sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kişiler, parklarda spor aletlerini kullanarak, fiziksel hareketler yaptı.
Kayseri'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, bugün 2'nci kez dışarıya çıktı. Saat 12.00'den itibaren sokağa çıkanlar, parklara akın etti. Alparslan ve İnönü parkında yoğunluk oluştu. Burada, maske takarak önlemlere uyan vatandaşların bazılarının yürüdükleri, bazılarının ise spor aletlerini kullanarak, fiziksel hareketler yaptıkları görüldü. Neşet Molu (70), "Elimden geldiği kadar kurallara uymaya çalışıyorum. Maskemi çıkarmıyorum. İnşallah kısa zamanda bu virüsten kurtuluruz" dedi. Kayseri’de 65 yaş ve üstündekiler, parklarda spor aletleri ile çalıştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Güncel, Haber

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