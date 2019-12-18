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Kayseri'de '7'den 70'e Çanakkale Ruhu' sergisi açıldı

Kayseri'de 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen '7'den 70'e Çanakkale Ruhu' sergisi açıldı.

18.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:13Kayseri'de '7'den 70'e Çanakkale Ruhu' sergisi açıldı
'de 1915 Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen '7'den 70'e Çanakkale Ruhu' sergisi açıldı.

Bu yıl 5.'si düzenlenen sergiye, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Yağar, dernek üyeleri ile beraber gönüllü vatandaşlar da katıldı.

Bütün vatandaşların Çanakkale ruhunu yaşaması gerektiğini ve sergilerini görmelerini istediklerini söyleyen 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Yağar, "Bugün buradaki organizasyonumuz 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin kendi bünyesinde yapmış olduğu '7'den 70'e Çanakkale Ruhu' adlı ve genç nesillerimize Çanakkale'yi anlatan bir sergimizdir. 3 yıl içerisinde yapmış olduğumuz 5. programımız aynı zamanda. Sergimizde bulunan asker kıyafetli, hemşire kıyafetli gençlerimizin hepsi gönüllü ve derneğimizin yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirdik bu sergiyi. Bu etkinliği 3 yıldır yapıyoruz ve Çanakkale ruhu vazgeçilmez ecdadımızın galip geldiği bir savaşın devamıdır. İstiyoruz ki herkesin böyle bir programa katılıp destek ve bilgi almalarını ve güzelliklerini de görmelerini istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Çanakkale, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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