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Kayseri'de 7 FETÖ şüphelisi adliyede

KAYSERİ merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'adliye ve cezaevi yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.

16.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:21Kayseri'de 7 FETÖ şüphelisi adliyede

KAYSERİ merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'adliye ve cezaevi yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kayseri merkezli Ankara, Aydın ve Manisa'da FETÖ/PDY'nin 'adliye ve cezaevi yapılanması'na yönelik 3 gün önce operasyon düzenledi. Bu kapsamda, 'mahrem imamlar' ile iletişim içinde oldukları belirlenen, Adalet Bakanlığı personeli olan 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 7'si de Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilip, bugün adliyeye sevk edildi.



Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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