Haberler » Güncel » Kayseri'de 7 kişilik aile yedikleri yemekten zehirlendi - Haber

Kayseri'de 7 kişilik aile yedikleri yemekten zehirlendi

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, yedikleri yemekten zehirlenen 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

12.02.2020 23:55 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:55Kayseri'de 7 kişilik aile yedikleri yemekten zehirlendi

KAYSERİ'nin ilçesinde, yedikleri yemekten zehirlenen 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yahyalı ilçesi Balcıçakırı Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı aileden Ali Akgün (37), Halime Akgün (36), Rabia Akgün (15), Ömer Faruk Akgün (13), Duran İrem Nur Akgün (4), Firdevs Akgün (3) ve Muhammed Yusuf Akgün (1), iddiaya göre yedikleri akşam yemeğinden sonra bulantı ve kusma rahatsızlığı yaşadı. 7 kişilik aile, ihbar sonrası olay yerine gelen ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi Acil Servis'ine kaldırıldı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, akşam yemeğinde sulu et yemeği yedikleri öğrenildi.



Yahyalı, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  13 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 13 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 01:20:36