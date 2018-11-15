Kayseri'de 7 Kişinin Öldüğü Trafik Kazasına İlişkin Dava

15 Kasım 2018 Perşembe 13:16



15 Kasım 2018 Perşembe 13:16

Kayseri'de otomobiliyle zikzak yaparak aynı aileden 7 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu öne sürülen firari sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada kazada hayatını kaybedenlerin yakınları hazır bulundu.Firari sanık Adnan Özdemir'in yakalanmasını isteyen müştekiler, şikayetçi olduklarını belirtti.Mahkeme heyeti, Özdemir'in yakalanması kararını yineleyerek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 5 Şubat 2019'a erteledi.OlayAtilla Hazar idaresindeki cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı ambulans, 26 Mart'ta Kayseri-Malatya kara yolu Mimsin kavşağı yakınında otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçtiği öne sürülen Mustafa Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobille çarpışmış, sürücü Üzüm ile araçtaki aynı aileden Mehmet (36), Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner Üzüm hayatını kaybetmişti. Hazar ve ambulanstaki acil tıp teknisyeni Ertan Dönmez ile otomobilde bulunan Kader Üzüm yaralanmıştı.Kazada yaralanan Kader Üzüm'ün, 8 gün tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7'ye yükselmişti.Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil, binanın otoparkında bulunmuş, sürücüsünün Gürcistan'a kaçtığı tespit edilmişti.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zanlı Özdemir'in şehir içinde çok hızlı ve kontrolsüz seyrettiği, araçlar arasında makas attığı, orta şeritten sol şeride doğru ani manevra yaparak, Mehmet Üzüm'ün kullandığı araca çarptığı öne sürülmüştü.Çarpmanın etkisiyle hakimiyetini kaybeden Üzüm'ün, otomobiliyle karşı şeride geçerek, Atilla Hazar'ın kullandığı ambulansla çarpıştığı belirtilen iddianamede, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılmıştı.İddianamede, Özdemir'in, kazada asli kusurlu ve bilinçli taksirle hareket ederek ölüme ve yaralamaya neden olmak suretiyle atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.