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Kayseri'de 8 bin 953 kişi sigara bırakma merkezlerine başvurdu

KAYSERİ'de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 5 farklı noktada faaliyet gösteren, sigara bırakma merkezlerine bu yıl 8 bin 953 kişi başvuru yaptı.

12.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:57Kayseri'de 8 bin 953 kişi sigara bırakma merkezlerine başvurdu

KAYSERİ'de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 5 farklı noktada faaliyet gösteren, sigara bırakma merkezlerine bu yıl 8 bin 953 kişi başvuru yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılından itibaren faaliyet gösteren Talas Miraboğlu, Melikgazi, İldem, Erciyes Üniversitesi ve Şehir Hastanesi'nde oluşturulan sağlıklı hayat merkezlerinde sigarayı bırakmak isteyenlere hizmet veriliyor. Bu yıl 'Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı' ile bizzat bu merkezlere başvuranların sayısı 8 bin 953'e ulaştı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birim Sorumlusu Doktor Osman Demir, başvuran kişilere bağımlılık düzeylerine göre tedavi şekli uyguladıkları söyledi. Demir, "Gelenlerin ilk olarak muayenelerini yapıyoruz. Daha sonra bağımlılıklarını belirlemek için bağımlılık testleri yapıyoruz. Durumlarına göre de ilaç ya da psikoterapi ile sigarayı bırakmalarını sağlıyoruz" dedi.

Yüksek bağımlı olan kişilere nikotin bandı ya da ilaç tedavisi uygulandığını kaydeden Demir, "Yüksek bağımlıklarda ilaç tedavisi uygulanırken hafif bağımlılarda ise psikoterapi ile tedavi yapıyoruz. Kullandıkları ilacın etkileri olup olmadığını soruyoruz. Gelen hastalarımıza karbonmonoksit ölçümü de yapıyoruz. Kişinin vücudunda karbonmonoksit düzeyini görmesi bizim için önemlidir" dedi.

Demir, 2019 yılında 8 bin 953 kişinin sigarayı bırakmak için başvuru yaptığını ifade ederek, "Gelen hastalarımızın çoğuna ilaç tedavisi başlıyoruz. İlaç tedavisinde başarı oranımız yüzde 60'ın üzerindedir. Kişinin sigara bırakma konusunda motive olarak gelmiş olması bizi olumlu etkiliyor. Hastalarımızın gerekli tedavilerinden sonra 1 yıllık takibini de gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.



İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri, Sağlık

Kaynak: DHA

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