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Kayseri'de 844 otobüs şoförünün karantinası sona erdi

Kayseri'de 844 otobüs şoförünün karantinası sona erdiKAYSERİ'de, 6 meslektaşlarında koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu 844 özel halk otobüsü şoförüne uygulanan 14 günlük karantina süresi sona erdi.

27.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:03
Kayseri'de 844 otobüs şoförünün karantinası sona erdi
KAYSERİ'de, 6 meslektaşlarında koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu 844 özel halk otobüsü şoförüne uygulanan 14 günlük karantina süresi sona erdi.
Kayseri'de, 13 Nisan'da sağlık kontrolünden geçen 850 özel halk otobüsü şoföründen 6'sının testleri pozitif çıktı. Bunun üzerinde özel halk otobüsü şoförü 844 kişi, karantina altına alındı. Bu dönemde ise, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan planlama ile kentte ulaşımın aksamaması için belediye otobüsleri ve raylı sistem araçlarının sefer sayıları artırıldı. 14 günlük karantina süreleri bugün sona eren 844 kişide, koronavirüse rastlanmadı. Şoförlerin testlerinin negatif çıkmasıyla 385 halk otobüsü de toplu ulaşım ağına katıldı. Kentte azalan servisler yeniden normale döndü. Kayseri’de 844 otobüs şoförünün karantinası sona erdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Güncel, Haber
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