Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayseri'de 9 katlı bir bina karantinaya alındı

Kayseri'de 9 katlı bir bina karantinaya alındı -Kapıcının korona virüs testi pozitif çıkınca bina komple karantinaya alındı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 9 katlı bir bina Covid-19 nedeniyle karantina altına alındı.

08.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:10
Kayseri 'de 9 katlı bir bina karantinaya alındı
-Kapıcının korona virüs testi pozitif çıkınca bina komple karantinaya alındı
KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 9 katlı bir bina Covid-19 nedeniyle karantina altına alındı. Binaya giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sancaktepe Mahallesi 4356. Sokak üzerinde bulunan bir binanın görevlisi, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Görevliye hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca, bina karantinaya alındı. Binanın girişlerine görevlilerce şerit çekilirken, giriş çıkışlar ise yasaklandı.
Bir bina sakini, görevlide korona virüs tespit edildiği için dün öğleden sonra binanın karantina altına alındığını, karantinanın 14 gün süreceğini söyledi. Kayseri’de 9 katlı bir bina karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Kayseri'de 9 katlı bir bina karantinaya alındı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kayseri'de 9 katlı bir bina karantinaya alındı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenecek mi? EPDK’dan açıklama geldi Haberler
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenecek mi? EPDK'dan açıklama geldi
İspanya’da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı Haberler
İspanya'da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu Haberler
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya Haberler
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler Haberler
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli! Haberler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli!
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti Haberler
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek Haberler
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:33: İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Yücel, "Çiftçi heyeti oluşturulmalı" - Haberler 12:33: Teröristler sivillere saldırdı: 5 şehit - Haberler 12:31: Evlat nöbetindeki aileler PKK'nın Kulp saldırısını kınadı - Haberler 12:29: Keklik avlamak için kurduğu tuzağa kendisi düştü - Haberler 12:29: Usta öğreticiler tamamen el emeği ile maske üretiliyorlar - Haberler 11:54: Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya - Haberler 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:14: Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu - Haberler 10:57: Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın - Haberler 10:45: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı - Haberler 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı