Kayseri'de 956 Bin 149 Kişi Oy Kullanacak

Kaynak: İHA

Kayseri'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 956 bin 149 kişi sandık başına gidecek.31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kayseri'de seçmenler oy kullanmak için kurulacak olan 3 bin 183 sandığın başında olacak. Kayseri'de yerel seçimlerde 956 bin 149 kişi oy kullanacak.İşte Kayseri'de ilçe ilçe sandık sayıları ve seçmen sayıları:İLÇE SANDIK SEÇMENAKKIŞLA 22 5.629BÜNYAN 86 21.553DEVELİ 175 46.817FELAHİYE 24 5.193HACILAR 31 9.030İNCESU 66 18.442KOCASİNAN 834 267.480MELİKGAZİ 1.122 374.191ÖZVATAN 20 4.228PINARBAŞI 146 20.679SARIOĞLAN 53 12.876SARIZ 50 8.379TALAS 321 104.805TOMARZA 82 16.972YAHYALI 98 26.597YEŞİLHİSAR 53 13.278 - KAYSERİ