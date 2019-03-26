Kayseri'de 956 Bin 149 Kişi Oy Kullanacak

Kayseri'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 956 bin 149 kişi sandık başına gidecek.
31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kayseri'de seçmenler oy kullanmak için kurulacak olan 3 bin 183 sandığın başında olacak. Kayseri'de yerel seçimlerde 956 bin 149 kişi oy kullanacak.
İşte Kayseri'de ilçe ilçe sandık sayıları ve seçmen sayıları:
İLÇE SANDIK SEÇMEN
AKKIŞLA 22 5.629
BÜNYAN 86 21.553
DEVELİ 175 46.817
FELAHİYE 24 5.193
HACILAR 31 9.030
İNCESU 66 18.442
KOCASİNAN 834 267.480
MELİKGAZİ 1.122 374.191
ÖZVATAN 20 4.228
PINARBAŞI 146 20.679
SARIOĞLAN 53 12.876
SARIZ 50 8.379
TALAS 321 104.805
TOMARZA 82 16.972
YAHYALI 98 26.597
YEŞİLHİSAR 53 13.278 - KAYSERİ
Kayseri, Güncel
Kaynak: İHA