Kayseri'de Afgan mülteciler, maske ve sabun üretiyor

Kayseri'de Afgan mülteciler, maske ve sabun üretiyorKAYSERİ'de, Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği gönüllüleri, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNHCR) desteğiyle, 'Çalışkan Eller Projesi' kapsamında maske ve sabun üretimi yapıyor.

25.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:36
Kayseri'de Afgan mülteciler, maske ve sabun üretiyor
KAYSERİ'de, Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği gönüllüleri, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNHCR) desteğiyle, 'Çalışkan Eller Projesi' kapsamında maske ve sabun üretimi yapıyor.Projede gönüllü olarak çalışan Afgan Şuayip Akbarih (27), "Türkiye bizi kendi ülkesine aldı, biz de vefa göstermek için bunları yapıyoruz" dedi.
Genel merkezi Kayseri'de olan Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği gönüllüsü 12 kişi, 2 hafta önce maske ve sabun üretimine başladı. Dernek binasında, 'Çalışkan Eller Projesi' kapsamında üretilecek maske ve sabunlar, kamu kurumlarına, sağlık kuruluşlarına, özellikle mültecilerle ilgili çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarına ve ihtiyaç duyan halka ücretsiz olarak dağıtılacak. Proje kapsamda 30 bin maske ve 2 bin 500 adet sabun üretimi yapılacak.
'ÜCRETSİZ DAĞITILACAK'
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Zakira Hekmat, "7 kişilik gönüllü ekibimizle iki hafta önce maske üretimine başladık. Üretilen maskeler Kayseri Devlet Hastanesi'nde sterilize işlemleri bittikten sonra sağlık kuruluşlarına, ihtiyaç sahiplerine ve mültecilere ücretsiz olarak dağıtılacak. Aynı şekilde 5 kişilik mültecilerden oluşan bir ekiple sabun üretimine başladık. Sabun üretimimiz de 1 hafta sürecek ve üretilen sabunlar da ücretsiz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine verilecek" dedi.
'HAMMADDE SAĞLANIRSA ÜRETİME DEVAM EDEBİLİRİZ'
Hekmat, günde bin maske ürettiklerini, proje bittikten sonra da, hammadde sağlanırsa üretime devam edeceklerini belirterek, "Koronavirüsle mücadele için mülteciler Türkiye devletine destek amaçlı her türlü fırsatı değerlendiriyor. Ama ihtiyaç olursa günde bin 500-2 bin civarında maske üretme potansiyelimiz var. 1 ay sonrasında yine maske ve sabun üretmek için çalışabiliriz. Eğer hammaddesi sağlanırsa, gönüllü bir şekilde maske üretimine devam edeceğiz" diye konuştu.
'VEFAMIZI GÖSTERMEK İÇİN ÜRETİM YAPIYORUZ'
2015 yılında Afganistan'ın Kabil şehrinden Türkiye'ye gelen ve projede gönüllü olarak çalışan Şuayip Akbarih ise, "Ben orada kuyumcuydum. Burada da başka işlerde çalıştım ama şimdi koronavirüsten dolayı çalışmıyoruz. 2 yıldır dernekte üyeydim. Şimdi de gönüllü olarak maske ve sabun üretimine başladık. Burada günlük 400 adet sabun üretiyoruz. 6 gün üretim yapacağız. Sonra ürettiğimiz sabunları isteyen ailelere dağıtacağız. Koronavirüsten korunmak için en önemli şey sabun ve maske. Biz de bunun için gönüllü çalışıyoruz. Yabancılar ve mültecilere bunlarla destek vereceğiz. Türkiye bizi kendi ülkesine aldı, biz de vefa göstermek için bunları yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Kayseri’de Afgan mülteciler, maske ve sabun üretiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Türkiye, Kayseri, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin’de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu Haber
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Haber
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Hollanda’nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Haber
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Haber
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Instagram’da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal’la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Singapur’daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye’de 8 Eylül’de bitecek Haber
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Haberler››Güncel››Kayseri'de Afgan mülteciler, maske ve sabun üretiyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:33: Aksaray Belediyesinden gezici bayram konseri - Haber 12:32: Boş sokaklar köpeklere kaldı - Haber 12:32: Dünya genelinde virüs kaynaklı ölü sayısı giderek artıyor - Haber 12:31: Samsun'da gençler vakitlerini sokak hayvanlarına ayırıyor - Haber 12:31: İstanbul sokakları bayramın 2. gününde de sessizliğini korudu - Haber 11:54: Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu - Magazin 11:34: Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler, mahallede futbol maçı yaptı - Haber 10:02: İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı - Haberler 09:43: Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü - Haber 08:23: 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu - Magazin