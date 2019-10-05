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Kayseri'de, afganistanlı 34 kaçak göçmen yakalandı

KAYSERİ'de, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistanlı 34 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör, tutuklandı.

05.10.2019 23:21Kayseri'de, afganistanlı 34 kaçak göçmen yakalandı
KAYSERİ'de, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistanlı 34 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile ilgili yapılan mücadele kapsamında il merkezine göçmen getireceği bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda Afgan uyruklu göçmenleri taşıyan yolcu otobüsü Kayseri- Malatya karayolu polis kontrol noktasında durduruldu. Otobüste yapılan kontrollerde 34 Afgan uyruklu göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla ülkeye giren kaçak göçmenlere organizatörlük yapan M.I. ve E.B., gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 2 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise, emniyetteki işlemlerin  ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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