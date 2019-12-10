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Kayseri'de ağaç kabuğuna yazılmış altın yaldızlı tarihi belge kılıfı ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 1 adet ağaç kabuğuna yazılmış altın yaldızlı tarihi belge kılıfı, 1 adet tarihi bakır kutu ve 1 adet içerisi resimli ve yazılı bakır kitapçık ele geçirildi.

10.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:25Kayseri'de ağaç kabuğuna yazılmış altın yaldızlı tarihi belge kılıfı ele geçirildi
'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 1 adet ağaç kabuğuna yazılmış altın yaldızlı tarihi belge kılıfı, 1 adet tarihi bakır kutu ve 1 adet içerisi resimli ve yazılı bakır kitapçık ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Melikgazi İlçesine bağlı Anbar Mahallesinde M.P.'nin aracında arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet ağaç kabuğuna yazılmış altın yaldızlı tarihi belge kılıfı, 1 adet tarihi bakır kutu, 1 adet içerisi resimli ve yazılı bakır kitapçık ele geçirildi. Gözaltına alınan M.P.'nin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ayrıca, Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yapılan faaliyetlerin vatandaşların da desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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