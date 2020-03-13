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Kayseri'de akrabasıyla tartışıp kalp krizi geçiren kişi öldü

Kayseri'de, akrabasıyla tartıştıktan kısa süre sonra kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

13.03.2020 23:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:48
Kayseri'de akrabasıyla tartışıp kalp krizi geçiren kişi öldü
Kayseri 'de, akrabasıyla tartıştıktan kısa süre sonra kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.
H.S. (60) ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir akrabası arasında alacak verecek meselesi yüzünden Turgut Reis Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde tartışma çıktı.
Daha sonra tartıştığı akrabasının yanından ayrılan H.S, evine giderken yolda kalp krizi geçirdi.
Çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, H.S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA

Etiketler : Turgut reis Mahallesi, Kalp Krizi, Kayseri, Güncel

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