Kayseri'de aktarlarda koronavirüs yoğunluğu
Kayseri'de aktarlarda koronavirüs yoğunluğuKAYSERİ'de, koronavirüsten korunmak için organik ürünleri tercih edenler, aktarlarda yoğunluk oluşturdu.
13.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:45
Kayseri 'de aktarlarda koronavirüs yoğunluğu
KAYSERİ'de, koronavirüsten korunmak için organik ürünleri tercih edenler, aktarlarda yoğunluk oluşturdu.
Kentte özellikle son 1 haftada orgnanik ürünlerin satıldığı aktarlarda satışlar arttı. Virüs kaynaklı salgın hastalıklardan korunmak için doğal yöntemleri tercih edenler, aktarlarda yoğunluğa neden oldu. Organik ürünler satan Ali Özselamoğlu, özellikle son 1 haftadır satışların arttığını belirterek, "Solunum yolları için zencefil, çörek otu, kuşburnu ve ıhlamur çayını tavsiye ediyoruz. Bağışıklık sistemi en önemlisidir. Vücudun direncini artıran besinler veriyoruz. Zerdeçel, polen, udi hindi propolis ve arı sütü veriyoruz. Karışımların yüzde 90'ı kaynama yöntemiyle oluyor. Tozla olup bal ile karışan ürünlerimiz de var. 6 yaşından büyük vatandaşlarımızın hepsi kullanılabilir" dedi.
KAYSERİ'de, koronavirüsten korunmak için organik ürünleri tercih edenler, aktarlarda yoğunluk oluşturdu.
Kentte özellikle son 1 haftada orgnanik ürünlerin satıldığı aktarlarda satışlar arttı. Virüs kaynaklı salgın hastalıklardan korunmak için doğal yöntemleri tercih edenler, aktarlarda yoğunluğa neden oldu. Organik ürünler satan Ali Özselamoğlu, özellikle son 1 haftadır satışların arttığını belirterek, "Solunum yolları için zencefil, çörek otu, kuşburnu ve ıhlamur çayını tavsiye ediyoruz. Bağışıklık sistemi en önemlisidir. Vücudun direncini artıran besinler veriyoruz. Zerdeçel, polen, udi hindi propolis ve arı sütü veriyoruz. Karışımların yüzde 90'ı kaynama yöntemiyle oluyor. Tozla olup bal ile karışan ürünlerimiz de var. 6 yaşından büyük vatandaşlarımızın hepsi kullanılabilir" dedi.
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Kaynak: DHA
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