Kayseri'de akü hırsızlığına 2 tutuklama

KAYSERİ'de araçların akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri
, Niğde ve Yozgat'ta kamyon ve otomobillerin akülerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Samed A. (27) ve Emre Y. (21) çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.