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Kayseri'de akü hırsızlığına 2 tutuklama

KAYSERİ'de araçların akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

09.09.2019 11:51 Kayseri'de akü hırsızlığına 2 tutuklama
KAYSERİ'de araçların akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri, Niğde ve Yozgat'ta kamyon ve otomobillerin akülerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Samed A. (27) ve Emre Y. (21) çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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