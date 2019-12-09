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Kayseri'de akü ve teyp hırsızlığında 3 kişi adliyede

KAYSERİ'de 5 ayrı araçtan akü, teyp ve plaka çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

09.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:45Kayseri'de akü ve teyp hırsızlığında 3 kişi adliyede

KAYSERİ'de 5 ayrı araçtan akü, teyp ve plaka çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 5 ayrı araçtan hırsızlık yapılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını Ferhat D. (20), Mehmet Can S. (19) ve Oktay T.'nin (17) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler polisin evlerine yaptığı baskın sonucu yakalandı. Evlerde yapılan aramada hırsızlık sonucu ele geçirilen malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.



Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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