07.07.2019 11:43
Haberler» Güncel» Haber

Kayseri'de, alaca sansar ailesi görüntülendi

Kayseri

KAYSERİ Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, neslinin tükenme riski yüksek olan alaca sansarlar, 3 bireyli olarak bir arada görüntülendi.

KAYSERİ Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, neslinin tükenme riski yüksek olan alaca sansarlar, 3 bireyli olarak bir arada görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, av koruma ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda Kayseri Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, neslinin tükenme riski yüksek olan alaca sansarları topluluk olarak görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca paylaşılan görüntülerde, 3 bireyli alaca sansar topluluğu yer aldı.
Alaca sansar, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce (IUCN) oluşturulan ve 'hassas kategori' diye adlandırılan 'kırmızı liste'de yer alıyor. Yaşama alanları Avrupa'dan Kuzey Çin Bölgesi'ne kadar uzanan alaca sansar, Türkiye'de Trakya, Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nde yaşıyor. Genellikle ağaç kovuklarında yaşayan bu canlılar, toprak altında kazdıkları tünellerde de yaşayabiliyor. Alaca sansarın özellikle kuş türleriyle ön planda olan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda görüntülenmesi, milli parkın biyoçeşitliliğinin ne kadar zengin olduğunu gösteriyor.


- Ankara
Kaynak: DHA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kayseri, Alaca, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:32   Bayburt Üniversitesi lisansüstü eğitimde küresel trendlere göre yeniden yapılandı
12:32   Karaman'da fuhuş operasyonu: 2'si kadın, 3 gözaltı
12:32   60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri
12:31   Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
12:31   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Söbüçimen'de
12:31   Haftanın tarihine bakış
12:31   SPOR Bizim Neslin Uşakları 'Altın Kolye Futbol Turnuvası'nda buluştu