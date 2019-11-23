Haberler » Spor » Kayseri'de amatör futbolculardan 'hakem hatası' protestosu - Spor

Kayseri'de amatör futbolculardan "hakem hatası" protestosu

Kayseri'de amatör futbolcular, maç esnasında 1 dakika hareketsiz kalarak hakem hatalarını protesto etti.

23.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:16Kayseri'de amatör futbolculardan
'de amatör futbolcular, maç esnasında 1 dakika hareketsiz kalarak hakem hatalarını protesto etti.
Argıncık 1 Nolu sahada Talasgücü ve Erkiletspor arasında oynanan maçta futbolcular, başlama vuruşundan sonra, Süper Amatör Küme'de geçen hafta bir oyuncuya verilen kırmızı kartı protesto için 1 dakika hareketsiz bekledi.
Protestonun ardından maç devam etti.
Olay
Kayseri Argıncık 1 Nolu sahada geçen hafta Süper Amatör Kümede Sağlıkspor ile Trend Gayrimenkulspor karşılaşmasının 70. dakikasında, Sağlıksporlu Seyfettin Yesügey'e yardımcı hakemle tartıştığı için kırmızı kart gösterilmiş, kararın ardından çıkan kavga nedeniyle maç yarıda kalmıştı.

Kayseri, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
13:51 Emre Mor için şok sözler: Amatör Küme'de oynayamaz
13:49 Altınordu'da Yusuf'a görev
13:47 Galatasaray, Club Brugge maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
13:38 Avrupa Parlamentosu'nda spor ve sağlık alanından temsilciler buluştu
13:37 Fenerbahçeli Gustavo: Oynadığım liglerin hepsi mükemmel ligler diyebilirim
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:49 Arda Turan'dan geceye damga vuran hareket! Başakşehir'in golüne sevinmedi
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
00:44 PSG, Lille'i 2-0 mağlup etti
00:15 FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'de olduğu ortaya çıktı
23:49 Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23:08 Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti!
23.11.2019 13:51:48