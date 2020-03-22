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Kayseri'de "arabaşı" davetlerine koronavirüs yasağı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşları bir araya getiren "arabaşı" davetleri yasaklandı.

22.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:36
Kayseri'de
Kayseri 'nin Yahyalı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşları bir araya getiren "arabaşı" davetleri yasaklandı.
Yahyalı Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 önlemleri kapsamında yasak getirdiği uygulamaları, ilçede merkezi sistem ile 41 mahalle camisinden vatandaşlara duyurdu.
Arabaşı davetlerinin de yasaklandığı belirtilen duyuruda, "Arabaşı davetlerinin virüs salgını bitene kadar yapılmaması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
Arabaşı
Yalnızca un, su ve biraz da tuz eklenerek pişirilen hamur, ilk örnekleri keklik etiyle, sonraki örnekleri horoz ve tavuk etiyle yapılan çorbayla yutularak tüketilmektedir. Eskiden çorbası aynı tastan ortak olarak iziliyor ve çorbaya hamuru ilk düşüren kişinin evinde bir sonraki arabaşı daveti gerçekleştiriliyordu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Yahyalı, Kayseri, Güncel

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