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Kayseri'de araç yoğunluğu yüzde 90 azaldı

Kayseri'de araç yoğunluğu yüzde 90 azaldıKAYSERİ'de, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan araç giriş çıkış yasağının ardından kentteki araç yoğunluğu yüzde 90'a yakın azaldı.

05.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:58
Kayseri 'de araç yoğunluğu yüzde 90 azaldı
KAYSERİ'de, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan araç giriş çıkış yasağının ardından kentteki araç yoğunluğu yüzde 90'a yakın azaldı.
Kayseri'de, 30 büyükşehir ve Zonguldak 'a araç giriş ve çıkışının yasaklanmasının ardından polisin çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri, kentin Ankara, Malatya, Sivas ve Adana karayolunda kente geçişi kapattı. Burada önlem alan polis, yolcuların seyahat izinlerini kontrol etti. Seyahat izin belgesi olmayan sürücüler geri gönderildi. Ayrıca, sağlık ekipleri sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Öte yandan, alınan tedbirler ve uzmanların uyarısı sonrası kent sessizliğe büründü. Cadde ve sokakların boşaldığı kentte, araç yoğunluğunun da yüzde 90 azaldığı belirtildi. Kayseri’de araç yoğunluğu yüzde 90 azaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Kayseri, Polis, Güncel

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Kayseri'de araç yoğunluğu yüzde 90 azaldı
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